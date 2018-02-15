Лидеры мирового самбо начнут борьбу за попадание на Евроигры-2019 c открытого чемпионата Беларуси

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидеры мирового самбо начнут борьбу за право попадания на II Европейские игры 2019 года в Минске на XXII Международном турнире категории А - открытом чемпионате Беларуси по самбо на призы Президента, который пройдет в столичном Дворце спорта 16-17 февраля. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Белорусской федерации самбо Александр Кобрусев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Участие в состязаниях примут спортсмены более чем из 20 стран. Все условия для проведения соревнований мы постарались создать, - отметил Александр Кобрусев. - На ковер выйдут практически все лидеры мирового самбо, включая ведущих атлетов национальной команды Беларуси. Это обусловлено тем, что предстоящие соревнования открывают отбор на II Европейские игры в Минске".

Окончательный состав участников спортивного и боевого разделов, в которых пройдут соревнования чемпионата, будет известен после cегодняшней процедуры взвешивания. Как рассказал главный тренер национальной команды Беларуси по самбо Вячеслав Кот, лишь некоторые атлеты не выйдут на ковер на домашнем турнире, которые проходят лечение. В составе мужской сборной страны Владислав Бурдь (весовая категория 57 кг), Ваэ Тутхалян, Иван Анискевич (оба - 62 кг), Александр Кокша, Владислав Саяпин (оба - 68 кг), Степан Попов (74 кг), Тимофей Емельянов (82 кг), Алексей Степаньков (90 кг), Андрей Казусенок (100 кг), Юрий Рыбак (свыше 100 кг), Евгений Алексиевич (82 кг, боевое самбо). Среди женщин за награды поборются Лейла Аббасова (48 кг), Анастасия Архипова (56 кг), Екатерина Прокопенко, Кристина Казаной (обе - 60 кг), Татьяна Мацко (64 кг), Анжела Жилинская (68 кг), Ольга Намазова (72 кг), Мария Кондратьева (80 кг), Елизавета Моисеенко (свыше 80 кг). По словам Вячеслава Кота, к участию в Евроиграх-2019 будут допущены по восемь сильнейших атлетов в соответствии с европейским рейтингом в каждой из весовых категорий. "Будем стараться получить максимальное количество квалификационных очков сейчас, чтобы не откладывать решение вопроса с отбором ко II Евроиграм на более позднее время", - уточнил он.

Одними из главных фаворитов международного турнира традиционно являются россияне. Главный тренер сборной России по спортивному самбо Дмитрий Трошкин отметил, что сейчас в Минск приехали как молодые перспективные борцы с целью приобретения опыта, так и именитые атлеты, в том числе шестикратный чемпион мира по самбо в тяжелом весе Артем Осипенко. Болельщики, которые придут на трибуны, увидят захватывающие поединки, убежден Дмитрий Трошкин. Поддержал его мнение и президент Румынской федерации самбо Виорел Гыскэ.

В первый день турнира определятся обладатели наград у мужчин в весовых категориях 52, 62, 74, 90, свыше 100 кг в спортивном разделе, а также в боевом разделе в весах 57, 68, 82, 100 кг. Среди женщин состоятся соревнования в категориях 48, 56, 64, 72 и свыше 80 кг. Старт предварительных поединков - в 10.00. Церемония открытия намечена на 17.00. Финалы начнутся в 17.30.

А 17 февраля с 10.00 будут проходить предварительные поединки у мужчин в весах 57, 68, 82, 100 кг спортивного раздела; 62, 74, 90, свыше 100 кг боевого раздела. В женской части поборются представительницы категорий 52, 60, 68 и 80 кг. Финальные поединки стартуют с 16.00. Вход на трибуны Дворца спорта для зрителей свободный. Год назад хозяева чемпионата завоевали 35 наград, в том числе семь золотых.

Президентский спортивный клуб с момента своего основания неизменно поддерживает международный турнир по самбо в Минске. С 2007 года клубом учреждены два специальных приза (наручные часы) "За волю к победе" и "За лучшую технику". В прошлом году их обладателями стали белоруска Анжела Жилинская и россиянин Олег Бабгоев.

Организаторами турнира выступают Министерство спорта и туризма, Международная любительская федерация самбо (FIAS), республиканское государственно-общественное объединение "Президентский спортивный клуб", Мингорисполком, Национальный олимпийский комитет и Белорусская федерация самбо. За время его проведения (с 1997 года) в числе участников турнира побывали представители более 30 стран.-0-