Лидия Морозова и Сюко Аояма проиграли финал турнира в Гонконге

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Лидия Морозова и японка Сюко Аояма проиграли в финале парного разряда турнира в Гонконге с призовым фондом $750 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в решающем матче Лидиия Морозова и Сюко Аояма оказались слабее австралийки Саманты Стосур и китаянки Чжан Шуай - 4:6, 4:6.

На этом турнире белоруска и японка победили австралийско-украинский тандем Анастасия Родионова / Надежда Киченок - 4:6, 6:3, 10:7, австралийско-сербский дуэт Арина Родионова / Александра Крунич - 4:6, 6:2, 10:8 и французско-китайскую пару Ализе Корне / Сайсай Чжэн - 6:3, 3:6, 10:7.-0-