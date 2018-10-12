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Лукашенко предлагает создать импортозамещающие программы для загрузки белорусско-российских предприятий
13:42
Президент
"Это сотни тысяч рабочих мест" - Лукашенко рассказал, чем важно региональное сотрудничество с Россией
13:40
Президент
Работу транспорта на ул.Бобруйская 13-14 октября скорректируют
13:38
Регионы
На границе с Польшей модернизированы более 70% сигнализационных комплексов
13:38
Общество
Доллар и евро на торгах 12 октября подешевели, российский рубль подорожал
13:33
Экономика
Премьер-министры ШОС приняли итоговое коммюнике XVII заседания Совета глав правительств
13:33
В мире
Путин: Беларуси и России под силу вывести двустороннюю торговлю на уровень в $50 млрд
13:33
Экономика
Многодетная мама: большая семья - это море улыбок и любви
13:32
Регионы
Выставка "Материнство и детство" открылась в Минске
13:26
Регионы
Губернатор Тульской области: Форум регионов - важная площадка для взаимовыгодного диалога
13:23
Общество
ШОС разрабатывает новую редакцию программы торгово-экономического сотрудничества
13:22
В мире
Ночью в Минске остановили пьяного бесправника на авто без дверей и сидений
13:19
Происшествия
Средняя цена 1 кв.м квартир в Минске с начала года увеличилась на 14,6%
13:12
Общество
Ордена Матери вручены 19 жительницам Гомельской области
13:06
Регионы
Победители творческого конкурса СМИ "Крепка семья - крепка держава" награждены в Минске
12:58
Общество
В Пружанах открылся детский дом семейного типа
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Регионы
Жителя Гомельского района задержали за телефонное хулиганство
12:35
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Новое руководство ФИДЕ высоко ценит возможности Беларуси в организации международных турниров
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11:01
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Румас на заседании Совета глав правительств ШОС
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V Форум регионов Беларуси и России
Главное событие форума - пленарное заседание "Приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства".
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Лукашенко рассчитывает на расцвет белорусско-российских отношений в период работы Бабича
Лукашенко: сотрудничество в АПК - наиболее чувствительный вопрос в торговле с Россией
Лукашенко предлагает создать импортозамещающие программы для загрузки белорусско-российских предприятий
Политика
Взаимоотношения Беларуси и России должны выйти на качественно новый уровень - Матвиенко
Таджикистан примет все меры для успешной реализации совместных с Беларусью проектов - Рахмон
Беларусь и Афганистан обсуждают выполнение договоренностей по развитию сотрудничества
Экономика
Беларусь готова реализовать вместе с ШОС проекты по продовольственной и ядерной безопасности
Доллар и евро на торгах 12 октября подешевели, российский рубль подорожал
Путин: Беларуси и России под силу вывести двустороннюю торговлю на уровень в $50 млрд
Происшествия
В Минске очевидцы потушили загоревшийся "Мерседес"
Ночью в Минске остановили пьяного бесправника на авто без дверей и сидений
Жителя Гомельского района задержали за телефонное хулиганство
Общество
В Беларуси вступают в силу новые правила автоперевозок пассажиров
На границе с Польшей модернизированы более 70% сигнализационных комплексов
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О буднях уголовного розыска, громких делах и престиже профессии
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Лилия Ананич
Матери передают в поколениях духовный код целого народа
Мнения
Олег Левшунов
Белорусское законодательство обеспечивает действенную систему соцзащиты матери и ребенка
Интервью
Михаил Мясникович
Форум регионов стал эффективной площадкой для диалога по вопросам интеграции и межрегионального сотрудничества
Мнения
Елена Симакова
Родителей нужно активнее обучать передовым методам воспитания детей - Минобразования
Комментарии
Психическое здоровье - не тема-табу
Регионы
Ордена Матери вручены 19 жительницам Гомельской области
Афиша выходного дня: забег ко Дню матери, "Японская осень" и ночь в метро
Работу транспорта на ул.Бобруйская 13-14 октября скорректируют
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Huawei планирует долгосрочные инвестиции в IT-сектор Беларуси
ICANN проведет сегодня первое в истории обновление криптоключей, возможны сбои в интернете
РЕПОРТАЖ: На Международной выставке в Шанхае Huawei представляет IT-новинки
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Фильм о БелАЗах завоевал две награды фестиваля корпоративного видео в Каннах
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Беларусь реализует совместные проекты с участниками Франкфуртской книжной ярмарки
В мире
В Мексике обрушилось здание, 7 человек погибли
Премьер-министры ШОС приняли итоговое коммюнике XVII заседания Совета глав правительств
ШОС разрабатывает новую редакцию программы торгово-экономического сотрудничества
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Последнюю работу Стивена Хокинга опубликовали посмертно
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Круглый стол
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Виталий Шилов,
Анатолий Дашко,
Елена Манкевич,
Нина Наумович
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Что и почему нужно менять в Трудовом кодексе
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Дмитрий Шевцов,
Дмитрий Чередниченко,
Валерия Сокольчик,
Наталья Поляк,
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Медицинская этика. Теория и практика
Круглый стол
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Филипп Гулый,
Юлия Куцер,
Людмила Кулак
17 августа
Какие реформы нужны туристической отрасли
Все пресс-конференции
Пресс-конференция
Анастасия Сорокина,
Владислав Ковалев,
Ланита Стецко
11 октября
Беларусь примет 45-ю Всемирную шахматную олимпиаду
Пресс-конференция
Ольга Прудникова,
Михаил Малашенко,
Ия Малкина,
Сергей Щербаков,
Григорий Бондарев
4 октября
Цели устойчивого развития Республики Беларусь: энергетика, экология, энергоэффективность
Пресс-конференция
Владимир Улахович
26 сентября
"Школа экспорта" - проект БелТПП для бизнеса
Пресс-конференция
Марина Малаева,
Галина Гилевич,
Анжелика Пузанкова
26 сентября
Благоустройство города Минска. Подготовка объектов городского хозяйства к зиме
Пресс-конференция
Михаил Портной
24 сентября
Новые возможности для развития туристического потенциала Беларуси
Пресс-центр
Пресс-конференция
Анастасия Сорокина,
Владислав Ковалев,
Ланита Стецко
11 октября
Беларусь примет 45-ю Всемирную шахматную олимпиаду
Онлайн-конференция
Игорь Старовойтов,
Иван Карчевский,
Ирина Каменецкая
8 октября
Практическое применение законодательства об охране труда
Пресс-конференция
Ольга Прудникова,
Михаил Малашенко,
Ия Малкина,
Сергей Щербаков,
Григорий Бондарев
4 октября
Цели устойчивого развития Республики Беларусь: энергетика, экология, энергоэффективность
Круглый стол
Геннадий Давыдько,
Ольга Левко,
Василий Воронин,
Степан Темушев,
Денис Дук
1 октября
Исторические формы белорусской государственности в IX–XIII вв.
Круглый стол
Елена Моргунова,
Валерий Шилов,
Ирина Почицкая
27 сентября
Как сделать питание белорусов более полезным? Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Алые паруса и законы любви
Беларусь глазами Толочко
«Квест «Маршрут по Беларуси» – это круто!»
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Экономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
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Беларуская Думка
Игорь КАРПЕНКО. Идти в ногу со временем
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Прелести цивилизации, или Жизнь без смога
Віктар ЛОЎГАЧ. Пра гены, карані і дзеясловы
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