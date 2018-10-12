Лидия Морозова и Сюко Аояма стали финалистками теннисного турнира в Гонконге

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Лидия Морозова и японка Сюко Аояма вышли в финал парного разряда турнира в Гонконге с призовым фондом $750 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в полуфинале белоруска и японка переиграли австралийско-украинский тандем Анастасия Родионова / Надежда Киченок - 4:6, 6:3, 10:7. На старте турнира Морозова и Аояма победили австралийско-сербский дуэт Арина Родионова / Александра Крунич - 4:6, 6:2, 10:8, а в четвертьфинале взяли верх над французско-китайской парой Ализе Корне / Сайсай Чжэн - 6:3, 3:6, 10:7.
Соперник Лидии Морозовой и Сюко Аоямы по решающему матчу определится 13 октября после второго полуфинала, в котором австралийка Саманта Стосур и китаянка Чжан Шуай встретятся с чилийской теннисисткой Алексой Гуарачи и мексиканкой Гильяной Олмос. Финал состоится 14 октября.-0-
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