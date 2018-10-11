Лидия Морозова и Сюко Аояма вышли в 1/2 финала турнира в Гонконге

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Лидия Морозова и японка Сюко Аояма стали полуфиналистками парного разряда турнира в Гонконге с призовым фондом $750 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшнем четвертьфинале белорусско-японский тандем взял верх над французско-китайской парой Ализе Корне / Сайсай Чжэн - 6:3, 3:6, 10:7.

На старте турнира Морозова и Аояма победили австралийско-сербский тандем Арина Родионова / Александра Крунич - 4:6, 6:2, 10:8.

В борьбе за выход в финал белоруска и японка будут соперничать с австралийско-украинским дуэтом Анастасия Родионова / Надежда Киченок.

На турнире в китайском Тяньцзине белоруска Арина Соболенко (11-й номер мирового рейтинга) сыграет 12 октября в 1/4 финала одиночного разряда с представительницей Швейцарии Тимеей Бачински (329).-0-