Лидирующая в Экстралиге "Юность" потерпела поражение на выезде от хоккеистов "Гомеля"

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидер чемпионата Беларуси в экстралиге минская "Юность" потерпела поражение на выезде от хоккеистов "Гомеля" со счетом 3:5 (1:1, 0:2, 2:2), сообщает корреспондент БЕЛТА.

После ничейного первого периода хозяева площадки, которыми руководит известный в прошлом защитник сборной Беларуси Олег Хмыль, сумели дважды забросить. Точные броски на счету Николая Сусло и Эдийса Брахманиса - 3:1. Минская команда усилиями лидеров нападения Андрея Михнова и Максима Парфеевца в ходе третьего периода сравняла счет, использовав численное преимущество после удалений в составе "рысей", - 3:3. Но гомельчане смогли еще дважды поразить ворота оппонентов - 5:3.

После матча главный тренер Михаил Захаров отметил, что новички команды и легионеры не совсем готовы проводить весь матч на высоком уровне.

Поражение от "Гомеля" не повлияло на положение "Юности" в турнирной таблице. Минчане уверенно лидируют в группе А экстралиги - 74 очка. У подопечных Олега Хмыля 63 балла и четвертое место. Очередные матчи в чемпионате Беларуси в экстралиге состоятся 9 января.

Минская "Юность" на предстоящей неделе в национальном первенстве участия принимать не будет, сосредоточившись на подготовке к старту суперфинала Континентального кубка, который с 12 по 14 января примет "Чижовка-Арена". Соперниками команды Михаила Захарова в борьбе за почетный европейский трофей будут итальянский "Риттен Спорт", британский "Шеффилд Стилерз" и казахстанский "Номад".-0-