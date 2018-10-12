"Лидсельмаш" узнал соперников в квалификации ЛЧ по мини-футболу

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Лидсельмаш" узнал соперников по второму, элитному раунду квалификации Лиги чемпионов по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В результате жеребьевки, состоявшейся сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне, чемпионы Беларуси попали в группу D, где их соперниками будут казахстанский "Кайрат" из Алматы, чешский "Хрудим" и итальянская "Пескара". Турнир пройдет с 13 по 18 ноября в Чехии.

Составы остальных квартетов:

А - "Интер Мовистар" (Испания), "Добовец" (Словения), "Халле-Гойк" (Бельгия), "Витис" (Литва);

В - "Югра" (Россия), "Барселона" (Испания), "Рекорд" (Польша), "Экономац" (Сербия);

С - "Спортинг" (Португалия), "Бенфика" (Португалия), "Сибиряк" (Россия), "Ново Вриеме" (Хорватия).

Участниками решающего этапа "Финала четырех" в апреле 2019 года станут победители четырех групп.-0-