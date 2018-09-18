Лига чемпионов по футболу стартует матчами в четырех группах

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лига чемпионов по футболу стартует сегодня матчами в четырех группах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Центральным обещает стать противостояние в квартете С английского "Ливерпуля" и французского "ПСЖ". Начало встречи в 22.00. Обе команды уверенно начали сезон в национальных чемпионатах. С интересом болельщики будут наблюдать за противостоянием звездных форвардов Мохаммеда Салаха ("Ливерпуль") и бразильца Неймара ("ПСЖ"). В другом матче этого квартета сербская "Црвена Звезда" примет на своем поле итальянский "Наполи".

В группе А сыграют бельгийский "Брюгге" и немецкая "Боруссия", французский "Монако" и "Атлетико" (Мадрид).

Обидчики борисовского БАТЭ в квалификации к групповой стадии турнира футболисты голландского "ПСВ" из Эйндховена проведут стартовый матч группы В на выезде с "Барселоной", итальянский "Интер" примет английский "Тоттенхэм". Эти две игры по решению УЕФА начнутся в 20.00.

Чемпион России московский "Локомотив" в группе D в 22.00 сыграет в Стамбуле с "Галатасарем". Железнодорожники вернулись в самый престижный клубный турнир спустя 15 лет. Последний раз подопечные Юрия Семина выступали в групповой стадии в сезоне-2003/2004 годов. Москвичи заняли второе место в группе в противостоянии с "Интером", "Арсеналом" и киевским "Динамо" и вышли в 1/8 финала, где по сумме двух игр (2:1, 0:1) уступили "Монако". Во втором матче группы D сыграют немецкий "Шальке 04" и португальский "Порту".

Московский ЦСКА белорусского тренера Виктора Гончаренко старт в Лиге чемпионов возьмет днем позже - 19 сентября. В группе G армейцы в гостях сыграют с чешской "Викторией". В этом же квартете встретятся "Реал" (Мадрид) и итальянская "Рома".-0-