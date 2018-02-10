Лим Хе Джун принес первое золото хозяевам Олимпиады-2018, у россиян бронза

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мастер шорт-трека Лим Хе Джун из Республики Корея принес первое золото хозяевам Олимпиады-2018, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лим Хе Джун стал олимпийским чемпионом на дистанции 1500 м, показав результат 2 мин. 10,485 сек., - это новый олимпийский рекорд. Серебряную медаль завоевал представитель Нидерландов Шинки Кнегг (2 мин. 10,555 сек.), бронза у российского атлета Семена Елистратова (2 мин. 10,687 сек.).

Выступавший в этой дисциплине белорус Максим Сергеев завершил свое выступление после квалификационного раунда.-0-