Лионель Месси подтвердил рождение третьего сына

Нападающий испанской "Барселоны" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси подтвердил на своей странице в Instagram информацию о рождении третьего сына. Малыша они с супругой Антонеллой назвали Чиро.

Ранее "Барселона" сообщала, что Месси пропустит субботний матч против "Малаги" по личным причинам.

A post shared by Leo Messi (@leomessi) on Mar 10, 2018 at 5:02am PST

До этого в семье футболиста рождались сыновья Тиаго (в 2012 году) и Матео (2015).