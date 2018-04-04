"Ливерпуль" разгромил "Манчестер Сити" в английском дерби 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Ливерпуля" разгромили "Манчестер Сити" в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первая часть английского дерби, прошедшая на ливерпульском "Энфилде", осталась за хозяевами. Хотя в самом дебюте встречи активнее были гости, вскоре подопечные Юргена Клоппа заиграли на высочайших скоростях и на 30-й минуте уже выигрывали с крупным счетом 3:0. Сначала свой очередной гол забил лучший снайпер "Ливерпуля" Мохамед Салах, затем отличился Алекс Окслейд-Чемберлен, после которого ворота гостей мощным ударом поразил Садио Мане. После перерыва команда Хосепа Гвардиолы бросилась отыгрываться, провела множество атак, но результат первого тайма не изменился.

Ответная встреча пройдет 10 апреля на манчестерском "Этихад Стэдиум".

В этот же день на римском "Стадио Олимпико" свой второй поединок за выход в полуфинал проведут итальянская "Рома" и испанская "Барселона". Сегодня в первом матче эти команды встречались на барселонском "Камп Ноу" и его хозяева вышли вперед на 38-й минуте после гола в свои ворота Даниэле Де Росси. Во втором тайме гости пошли в атаку, но вскоре пропустили два мяча подряд. На 55-й минуте римляне вновь забили в свои ворота после рикошета от Костаса Маноласа, на исходе часа игры ветеран "Барсы" Жерар Пике сделал счет 3:0. На 80-й минуте Эдин Джеко отыграл один гол, но незадолго до финального свистка Луис Соарес вновь довел разницу до трех мячей - 4:1.

Два стартовых поединка четвертьфинальной стадии главного континентального турнира, состоявшиеся 3 апреля, завершились победами гостей. В Турине действующий победитель Лиги чемпионов мадридский "Реал" разгромил итальянский "Ювентус" со счетом 3:0 и практически обеспечил себе выход в полуфинал. Также не должно возникнуть проблем у лидера немецкой бундеслиги "Баварии", которая одолела на выезде испанскую "Севилью" со счетом 2:1. В этих парах ответные встречи состоятся 11 апреля в Мадриде и Мюнхене.

Вечером 5 апреля пройдут первые игры 1/4 финала второго по рангу клубного турнира Старого Света - Лиги Европы. Московский ЦСКА под началом белорусского специалиста Виктора Гончаренко сыграет в гостях у лондонского "Арсенала". Прямая трансляция этой встречи начнется в 22.00 на телеканале "Беларусь 5". В других парах испанский "Атлетико" в Мадриде примет португальский "Спортинг" из Лиссабона, немецкий "Лейпциг" у себя дома будет соперничать с французским "Марселем", итальянский "Лацио" в Риме встретится с австрийским "Зальцбургом".-0-