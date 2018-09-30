Льюис Хэмилтон выиграл гонку "Формулы-1" в Сочи

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителем гонки "Формулы-1" в Сочи стал британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон, сообщает ТАСС.

Второе место занял финский гонщик команды Mercedes Валттери Боттас. Во время гонки он, лидировавший со старта, пропустил вперед Хэмилтона, потому что тот борется за победу в чемпионате. Выиграв Гран-при России, он укрепил позиции в общем зачете, набрав 306 очков. У его ближайшего соперника немецкого гонщика Ferrari Себастьяна Феттеля их 256. Он, кстати, финишировал на автодроме в Сочи третьим.

Следующий этап "Формулы-1" пройдет 5-7 октября в Японии.-0-