Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Франции

Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации Гран-при Франции. Хэмилтон проехал круг за 1 минуту 30,029 секунды. На втором месте - его партнер по команде Валттери Боттас из Финляндии (1.30,147). Третьим стал немецкий гонщик "Феррари" Себастьян Феттель (1.30,400).
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при "Формулы-1" 75-й раз за все время его участия в гонках. Он является рекордсменом в истории "Формулы-1" по этому показателю.
Впервые Хэмилтон завоевал поул-позицию во Франции.
Гран-при Франции вернулся в календарь "Формулы-1" впервые с 2008 года.
Гонка пройдет в воскресенье на автодроме "Поль Рикар", расположенном недалеко от Марселя.
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