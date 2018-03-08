Людас Румбутис назвал состав молодежной сборной Беларуси на игру с футболистами Сан-Марино

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер молодежной сборной Беларуси (U-21) Людас Румбутис определил состав на матч с футболистами Сан-Марино, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ассоциации "Белорусская федерация футбола".

На тренировочный сбор вызваны 23 футболиста:

вратари - Денис Щербицкий (БАТЭ, Борисов), Максим Плотников ("Луч", Минск), Павел Головенко ("Минск");

защитники - Егор Хвалько ("Неман", Гродно), Алексей Иванов ("Луч", Минск), Захар Волков (БАТЭ, Борисов), Максим Швецов, Александр Чиж (оба - "Динамо", Минск), Кирилл Печенин ("Витебск"), Александр Павловец ("Торпедо-БелАЗ", Жодино);

полузащитники - Владислав Климович ("Торпедо-БелАЗ", Жодино), Роман Юзепчук, Павел Седько (оба - "Динамо", Брест), Дмитрий Бессмертный, Иван Бахар (оба - "Минск"), Михаил Шибун ("Шахтер", Солигорск), Евгений Березкин (БАТЭ, Борисов), Александр Джигеро ("Луч", Минск);

нападающие - Евгений Шевченко, Дмитрий Антилевский (оба - "Минск"), Виталий Лисакович ("Динамо", Загреб, Хорватия), Валерий Громыко ("Шахтер", Солигорск), Артем Кийко ("Городея").

Команда соберется в Минске 18 марта, а на следующий день отправится на учебно-тренировочный сбор в итальянский город Санта-София. Затем белорусы перебазируются в Сан-Марино и 25 марта в Серравалле встретятся с местной молодежной сборной в матче 6-го тура квалификации ЧЕ-2019.

В первом круге соревнований команд отборочной группы 1 подопечные Людаса Румбутиса одолели сверстников из Сан-Марино в Минске с минимальным счетом 1:0. Кроме того, белорусская "молодежка" также дома переиграла команду Молдовы - 3:1, в гостях разошлась миром с чехами - 1:1, уступила на своем поле грекам - 0:2 и на выезде хорватам - 1:2.

Турнирное положение в этой группе сейчас таково: Хорватия - 13 очков (5 матчей), Греция - 13 (5), Беларусь - 7 (5), Чехия - 7 (4), Молдова - 3 (6), Сан-Марино - 0 (5).

В финальную стадию молодежного Евро-2019 напрямую выйдут победители 9 групп. Четыре лучшие команды, которые займут вторые места, в стыковых матчах разыграют еще две путевки в финал.-0-