"Локомотив" проиграл "Шальке", "ПСЖ" разгромил "Црвену Звезду" в Лиге чемпионов

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Московский "Локомотив" потерпел второе поражение в групповом этапе футбольной Лиги чемпионов, уступив на своем поле немецкому "Шальке" 0:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игра в российской столице получилась напряженной, а ее судьбу решил точный удар Уэстона Маккенни на 88-й минуте. В другом матче группы D португальский "Порту" примет на своем поле турецкий "Галатасарай" из Стамбула. В первом туре москвичи крупно проиграли в Стамбуле - 0:3, а "Шальке" и "Порту" сыграли вничью - 1:1.

В квартете С французский "Пари Сен-Жермен" после осечки в первом туре, у себя дома разгромил гостей из сербской "Црвены Звезды" (Белград) со счетом 6:1. В середине первого тайма голевой дубль в течение двух минут оформил Неймар, а затем отличились Эдисон Кавани и Анхель Ди Мария. После перерыва хозяева отличились еще дважды, причем Неймар оформил хет-трик, а еще один гол забил Килиан Мбаппе. Гости ответили точным ударом Марина Марко. Позже итальянский "Наполи" сыграет на своей арене с английским "Ливерпулем".

Матчи 2-го тура сегодня состоятся еще в двух группах:

А - "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Монако", "Атлетико" (Мадрид, Испания) - "Брюгге" (Бельгия).

В - "Тоттенхэм" (Лондон, Англия) - "Барселона" (Испания), ПСВ (Эйндховен, Нидерланды) - "Интер" (Милан, Италия).

Накануне московский ЦСКА под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко обыграл в "Лужниках" действующего победителя ЛЧ мадридский "Реал" 1:0. В другом поединке группы G итальянская "Рома" на своем поле разгромила чешскую "Викторию" из Пльзеня - 5:0. Армейцы лидируют после двух игровых дней, набрав 4 очка, у "Реала" и "Ромы" по 3 зачетных балла, "Виктория" имеет 1 очко.

Футболисты ЦСКА Виктора Гончаренко победили мадридский "Реал" во 2-м туре Лиги чемпионов Домашнюю встречу с действующим победителем чемпионской Лиги армейцы начали очень здорово, и уже на 2-й минуте Никола Влашич открыл счет.

Донецкий "Шахтер", выступающий в квартете F, на выезде сыграл вничью с французским "Лионом" - 2:2. Немецкий "Хоффенхайм" на своей арене уступил английскому "Манчестер Сити" - 1:2. Впереди "Лион" - 4 очка, на балл меньше имеет "Манчестер Сити", у "Шахтера" 2 очка, у "Хоффенхайма" - 1.

Результаты поединков, состоявшихся 2 октября в других группах:

Е - "Бавария" (Мюнхен, Германия) - "Аякс" (Амстердам, Нидерланды) - 1:1, АЕК (Афины, Греция) - "Бенфика" (Лиссабон, Португалия) - 2:3. Турнирное положение: "Аякс" - 4 очка, "Бавария" - 4, "Бенфика" - 3, АЕК - 0.

Н - "Ювентус" (Турин, Италия) - "Янг Бойз" (Берн, Швейцария) - 3:0, "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Валенсия" (Испания) - 0:0. Турнирное положение: "Ювентус" - 6, "Манчестер Юнайтед" - 4, "Валенсия" - 1, "Янг Бойз" - 0.

Матчи 3-го тура состоятся 23 и 24 октября.-0-