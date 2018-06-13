Хулен Лопетеги официально покинул пост главного тренера сборной Испании по футболу за день до старта ЧМ

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер сборной Испании по футболу Хулен Лопетеги покинул свой пост за день до старта чемпионата мира в России. Об этом объявили сегодня представители Королевской федерации футбола Испании на пресс-конференции в Краснодаре, сообщает БЕЛТА.
Президент федерации Луис Рубиалес отметил, что замена наставнику будет найдена в ближайшее время.
Ранее мадридский футбольный клуб "Реал" заключил трехлетний контракт с Лопетеги, который станет наставником команды вместо ушедшего в отставку Зинедина Зидана.
Ожидалось, что Лопетеги покинет пост главного тренера испанской сборной и приступит к новым обязанностям уже после чемпионата мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля.
Сборная Испании на чемпионате мира в России сыграет в группе "B". Первый матч "красная фурия" проведет с Португалией 15 июня в Сочи, 20 июня сыграет в Казани с Ираном, а завершит групповой этап матчем с Марокко 25 июня в Калининграде.-0-
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