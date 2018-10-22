"Луч" одолел "Гомель" в матче футбольного чемпионата Беларуси

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты столичного "Луча" выиграли у "Гомеля" 1:0 в последнем матче 25-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшнем домашнем поединке победу минчанам принес ганский защитник гомельчан Гидеон Баа, отправивший мяч в свои ворота. Это четвертое подряд поражение "Гомеля".

Результаты остальных встреч тура: БАТЭ - "Городея" - 3:2, "Шахтер" (Солигорск) - "Неман" (Гродно) - 1:0, "Витебск" - "Днепр" (Могилев) - 3:0, "Минск" - "Динамо" (Минск) - 3:3, "Слуцк" - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 0:3, "Смолевичи" - "Ислочь" (Минский район) - 0:1, "Динамо" (Брест) - "Торпедо" (Минск) - 2:0.

Турнирное положение:

1. БАТЭ - 60 очков (24 матча),

2. "Шахтер" - 51, (24),

3. "Витебск" - 50 (24),

4. "Динамо" (Минск) - 49 (24),

5. "Динамо" (Брест) - 44 (24),

6. "Торпедо-БелАЗ" - 43 (24),

7. "Неман" - 38 (25),

8. "Слуцк" - 36 (25),

9. "Ислочь" - 27 (25),

10. "Гомель" - 26 (25),

11. "Минск" - 24 (25),

12. "Городея" - 22 (25),

13. "Смолевичи" - 21 (25),

14. "Луч" - 20 (25),

15. "Торпедо" - 18 (25),

16. "Днепр" - 13 (25).

Матчи 26-го тура состоятся 26-28 октября.-0-