"Луч" одолел "Гомель" в матче футбольного чемпионата Беларуси

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты столичного "Луча" выиграли у "Гомеля" 1:0 в последнем матче 25-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В сегодняшнем домашнем поединке победу минчанам принес ганский защитник гомельчан Гидеон Баа, отправивший мяч в свои ворота. Это четвертое подряд поражение "Гомеля".
Результаты остальных встреч тура: БАТЭ - "Городея" - 3:2, "Шахтер" (Солигорск) - "Неман" (Гродно) - 1:0, "Витебск" - "Днепр" (Могилев) - 3:0, "Минск" - "Динамо" (Минск) - 3:3, "Слуцк" - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 0:3, "Смолевичи" - "Ислочь" (Минский район) - 0:1, "Динамо" (Брест) - "Торпедо" (Минск) - 2:0.
Турнирное положение:
1. БАТЭ - 60 очков (24 матча),
2. "Шахтер" - 51, (24),
3. "Витебск" - 50 (24),
4. "Динамо" (Минск) - 49 (24),
5. "Динамо" (Брест) - 44 (24),
6. "Торпедо-БелАЗ" - 43 (24),
7. "Неман" - 38 (25),
8. "Слуцк" - 36 (25),
9. "Ислочь" - 27 (25),
10. "Гомель" - 26 (25),
11. "Минск" - 24 (25),
12. "Городея" - 22 (25),
13. "Смолевичи" - 21 (25),
14. "Луч" - 20 (25),
15. "Торпедо" - 18 (25),
16. "Днепр" - 13 (25).
Матчи 26-го тура состоятся 26-28 октября.-0-
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