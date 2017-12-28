Лучшей спортсменкой 2017 года названа Татьяна Петреня, лучшим спортсменом - Антон Кушнир

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лучшей белорусской спортсменкой 2017 года названа Татьяна Петреня (прыжки на батуте), а лучшим спортсменом - фристайлист Антон Кушнир, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лауреаты определены по итогам опроса журналистов печатных и электронных средств массовой информации, который традиционно проводит газета "Спортивная панорама".

Представительница прыжков на батуте чемпионка мира 2017 года Татьяна Петреня победила в голосовании с явным преимуществом, получив 623 балла. Олимпийский чемпион Сочи Антон Кушнир в уходящем году победил на трех этапах Кубка мира по фристайлу и занял наиболее высокое место среди спортсменов-мужчин. В десятке сильнейших атлетов Беларуси, по версии журналистов, первые восемь мест заняли женщины. В тройку лучших кроме Петрени вошли Ольга Худенко (гребля на байдарках и каноэ), Ванесса Колодинская (борьба). Четвертое место в опросе заняла теннисистка Арина Соболенко. Трехкратная чемпионка Олимпиады Сочи Дарья Домрачева после рождения дочери и возвращения к активным выступлениям смогла завоевать в феврале серебряную награду чемпионата мира по биатлону и добиться победы на этапе Кубка мира в Хохфильцене в декабре. В опросе СМИ она заняла пятое место.

В десятку лучших также вошли Анастасия Прокопенко (современное пятиборье), Александра Саснович (теннис), Александра Герасименя (плавание) и Василий Кириенко (велоспорт).

Лучшей командой по игровым видам спорта названа женская сборная по теннису, по неигровым - сборная по прыжкам на батуте.

Лучшим тренером признан капитан женской теннисной сборной Эдуард Дубров.

Как отмечают организаторы опроса, для определения лучших атлетов в 2017-м выдвинуто рекордное число номинантов - 93, тогда как в 2000-м - 37, в 2012-м - 51, в прошлом году - 83, а в до сих пор лидировавшем по этому показателю 2010-м - 87.-0-