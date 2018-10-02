Лучшие белорусские клубы сыграют в женской Восточно-Европейской баскетбольной лиге

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три лучших женских баскетбольных клуба Беларуси примут участие в четвертом сезоне Восточно-Европейской лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В предварительной группе А сыграют чемпион и обладатель Кубка Беларуси "Цмокi-Мiнск" и обладатель бронзы белорусского первенства гродненская "Олимпия". Их оппонентами будут словацкий "Кошице", чешская "Острава", шведский "Умео", венгерский "Печ", российский "Ростов-Дон" и казахстанская "Астана". В первом туре, который стартует 3 октября в латвийском Даугавпилсе, минчанки сыграют с венгерским, чешским и словацким клубами. Баскетболистки "Олимпии" начнут турнир в родном городе 5 октября, соперниками хозяек будут команды из России, Казахстана и Швеции.
Серебряный призер чемпионата Беларуси столичный "Горизонт" будет играть против латвийского ТТТ из Риги, шведского "Лулео", словацкого "Пьештяны", голландского "Амстердама", чешского "Брно", литовского "Кибиркштиса" из Вильнюса и российского "Динамо" из Москвы. Баскетболистки "Горизонта" стартуют 12 октября в Брно матчами с хозяйками тура, а также клубами из Словакии и Литвы.
По итогам группового этапа в плей-офф выйдут по четыре лучшие команды, которые затем определят участников решающего раунда - "Финала четырех", который пройдет 16-17 марта 2019 года. В прошлом сезоне победительницами Восточно-Европейской лиги стали баскетболистки "Кошице", обыгравшие в решающем поединке соперниц из ТТТ.-0-
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