Лучшие белорусские клубы сыграют в женской Восточно-Европейской баскетбольной лиге

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три лучших женских баскетбольных клуба Беларуси примут участие в четвертом сезоне Восточно-Европейской лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В предварительной группе А сыграют чемпион и обладатель Кубка Беларуси "Цмокi-Мiнск" и обладатель бронзы белорусского первенства гродненская "Олимпия". Их оппонентами будут словацкий "Кошице", чешская "Острава", шведский "Умео", венгерский "Печ", российский "Ростов-Дон" и казахстанская "Астана". В первом туре, который стартует 3 октября в латвийском Даугавпилсе, минчанки сыграют с венгерским, чешским и словацким клубами. Баскетболистки "Олимпии" начнут турнир в родном городе 5 октября, соперниками хозяек будут команды из России, Казахстана и Швеции.

Серебряный призер чемпионата Беларуси столичный "Горизонт" будет играть против латвийского ТТТ из Риги, шведского "Лулео", словацкого "Пьештяны", голландского "Амстердама", чешского "Брно", литовского "Кибиркштиса" из Вильнюса и российского "Динамо" из Москвы. Баскетболистки "Горизонта" стартуют 12 октября в Брно матчами с хозяйками тура, а также клубами из Словакии и Литвы.

По итогам группового этапа в плей-офф выйдут по четыре лучшие команды, которые затем определят участников решающего раунда - "Финала четырех", который пройдет 16-17 марта 2019 года. В прошлом сезоне победительницами Восточно-Европейской лиги стали баскетболистки "Кошице", обыгравшие в решающем поединке соперниц из ТТТ.-0-