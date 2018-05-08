Лучшие работы конкурса "Подружись со спортом!" выбрали известные белорусские спортсмены

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лучшие работы республиканского конкурса "Подружись со спортом!" выбрали сегодня известные белорусские спортсмены в Президентском спортклубе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Рисунки участников конкурса

Рисунки учеников 1-6-х классов с разных уголков Беларуси на тему здорового образа жизни и спорта были представлены на суд компетентного жюри, в состав которого вошли пловчиха Александра Герасименя, гимнастка Мелитина Станюта, паралимпийский чемпион Пхенчхана Юрий Голуб, легкоатлетка Марина Арзамасова и фристайлист Дмитрий Дащинский. Члены жюри определили две тройки сильнейших (в младшей и старшей возрастных группах). 25 мая в Зале олимпийской славы Национального олимпийского комитета состоится торжественная церемония награждения победителей и призеров, в которой примут участие все 70 финалистов.

Мелитина Станюта

Конкурс "Подружись со спортом!" проходит раз в два года и проводится в три этапа (районный, областной и республиканский). В нем задействованы все школы Беларуси. В нынешнем году в отборочных этапах принял участие 182 231 ученик (из 2 685 школ), но в финале республиканского конкурса представлены лишь 70 работ.

Как отметили в Президентском спортивном клубе, все финалисты получат разнообразные призы и поедут на оздоровление в детский лагерь "Зубренок". Самые удачные работы на тему спорта и здорового образа жизни появятся на билбордах улиц Минска.

Учредителем конкурса выступает Президентский спортивный клуб. В числе организаторов проекта Министерство образования, телеканал ОНТ и Минский городской исполнительный комитет.-0-

Рисунки участников конкурса

Фото Рамиля Насибулина