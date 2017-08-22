22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лучший беговой клуб выберут в Беларуси, акция пройдет с 26 августа по 4 сентября, сообщили БЕЛТА организаторы конкурса.

Как отметили организаторы, в конкурсе примут участие около 15 беговых сообществ в Минске и регионах. Лучшая группа будет определена по сумме километров, которую наберут любители здорового образа жизни во время своих занятий.

Для регистрации результатов необходимо пробежать со смартфоном и зафиксировать расстояние с помощью любого фитнес-приложения. Результаты забега в виде скриншота c указанием даты и километража надо выложить в социальные сети с хештегом #velcombegom или #велкомбегом. Кроме того, нужно продублировать запись (в качестве комментария под анонсом) на странице своего бегового клуба в соцсетях.

Беговые клубы также примут участие в благотворительной акции "Вызов 100 000", цель которой всем участникам мероприятия пробежать 100 тыс. км (более чем два круга вокруг экватора). В этом случае организаторы переведут сумму в Br100 тыс. на счет Республиканской детской больницы медицинской реабилитации.

Организаторами масштабного забега выступает мобильный оператор velcom при поддержке Министерства здравоохранения Беларуси.-0-