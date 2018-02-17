17 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Лыжник Сергей Долидович из-за проблем со здоровьем завершил выступление на Олимпиаде в Пхенчхане, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК.
Белорус во время лыжной гонки в скиатлоне 11 февраля сошел с дистанции. Причиной стало обострение заболевания дыхательной системы, связанное с бронхопроводимостью при физической нагрузке. "После завершения гонки было проведено медицинское обследование и спортсмену был поставлен диагноз - заболевание верхних дыхательных путей. В соответствии с рекомендациями медицинского штаба Сергей Долидович был направлен в Минск для прохождения углубленного обследования и лечения. Штаб белорусской делегации оповестил организационный комитет Олимпийских игр о невозможном участии спортсмена в программе соревнований по лыжным гонкам", - отметили в пресс-службе.
Для Сергея Долидовича Олимпиада в Пхенчхане уже седьмая в карьере. Наиболее высокого результата на главных стартах четырехлетия он добился в 2014 году в Сочи, где занял пятое место в гонке с массового старта на 50 км.-0-
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