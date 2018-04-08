Лыжник Сергей Долидович занял четвертое место на Югорском марафоне и объявил о завершении карьеры

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский лыжник Сергей Долидович занял четвертое место на Югорском марафоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В соревнованиях, которые прошли в Ханты-Мансийске белорус финишировал в группе лидеров и всего три секунды уступил победителю Александру Большунову (Россия) - 1 час 56 мин. 29 сек. Второе место занял россиянин Рауль Шакирзянов, бронзовым призером марафона стал его соотечественник Александр Легков.

После завершения выступления Сергей Долидович в соцсетях прокомментировал итоги старта. "Еще одна гонка закончена - приехал четвертым. Точнее, профессиональная карьера окончена. Приятно завершить в такой компании сильных спортсменов. Эмоций пока нет, но накатят потом", - отметил белорусский лыжник.

Сергей Долидович за свою профессиональную карьеру принял участие в семи Олимпийских играх и 12 чемпионатах мира.-0-