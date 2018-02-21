Лыжницы из США завоевали золотые награды Олимпиады в командном спринте

21 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Лыжницы из США Кикка Рэндалл и Джессика Диггинс завоевали золотые награды Олимпиады в командном спринте, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В финишном створе Джессика Диггинс опередила соперниц из Швеции и Норвегии. Для американских лыжниц это первая золотая награда на проходящих в Республике Корея зимних Играх.
Розыгрыш наград у лыжников продолжится сегодня мужским командным спринтом. Соревновательная программа завершится 24 и 25 февраля, когда будут определены победители и призеры в марафонских дистанциях 50 км у мужчин и 30 км у женщин.-0-
Фото Синьхуа - БЕЛТА.
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