Лыжницы из США завоевали золотые награды Олимпиады в командном спринте

21 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Лыжницы из США Кикка Рэндалл и Джессика Диггинс завоевали золотые награды Олимпиады в командном спринте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финишном створе Джессика Диггинс опередила соперниц из Швеции и Норвегии. Для американских лыжниц это первая золотая награда на проходящих в Республике Корея зимних Играх.

Белорусские лыжницы не вышли в финал ОИ в командном спринте В полуфинальном забеге Юлия Тихонова и Полина Сероносова, занявшие восьмое место, на 1 мин. 0,35 сек. отстали от пришедших к финишу первыми лыжниц из Норвегии Марит Бьорген и Майкен Касперсен - 16 мин. 39,83 сек.

Розыгрыш наград у лыжников продолжится сегодня мужским командным спринтом. Соревновательная программа завершится 24 и 25 февраля, когда будут определены победители и призеры в марафонских дистанциях 50 км у мужчин и 30 км у женщин.-0-