Мадридский "Реал" и мюнхенская "Бавария" определят первого финалиста Лиги чемпионов

1 мая, Минск / Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Мадриде определится первый участник финала футбольной Лиги чемпионов. На поле "Сантьяго Бернабеу" действующий победитель ЛЧ "Реал" в ответном поединке 1/2 финала примет мюнхенскую "Баварию", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первая встреча, состоявшаяся 25 апреля в Мюнхене, завершилась волевой победой испанского гранда. Чемпионы Германии вышли вперед после гола Джошуа Киммиха, но затем гости дважды добились успеха после ударов Марсело и Марко Асенсио, выиграв со счетом 2:1. В первом полуфинальном противостоянии лидеры атак обеих клубов Роберт Левандовски и Криштиану Роналду были надежно прикрыты, а сегодня постараются проявить свои бомбардирские качества. Роналду единолично возглавляет список лучших снайперов нынешнего сезона ЛЧ с 15 мячами, Роберт Левандовски забил 5 мячей.

Сегодняшняя встреча "Реала" и "Баварии" будет 26-й в континентальных кубковых турнирах - в активе испанского клуба 12 викторий, у немецкого чемпиона на одну победу меньше, дважды соперники сыграли вничью. В прошлом сезоне команды играли между собой в четвертьфинале Лиги чемпионов, и успех по сумме двух матчей праздновали подопечные Зинедина Зидана. В первой встрече, проходившей в Мюнхене, "Реал" победил 2:1, в основное время ответного поединка в Мадриде футболисты "Баварии" взяли реванш с таким же счетом, а в овертайме "Реал" сумел трижды добиться успеха, выиграв 4:2. После этого "королевский клуб" добрался до финала и во второй раз подряд (12-й в истории) стал обладателем Кубка европейских чемпионов. В послужном списке "Баварии" 5 таких трофеев, последний из которых завоеван в 2013 году.

Прямая трансляция из Мадрида начнется сегодня в 21.30 на телеканале "Беларусь 5".-0-