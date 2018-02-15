Мадридский "Реал" одолел "ПСЖ", футболисты "Ливерпуля разгромили "Порту" в 1/8 финала Лиги чемпионов

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мадридский "Реал" переиграл французский "Пари Сен-Жермен" в домашнем матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча на "Сантьяго Бернабеу" началась с атакующего штурма хозяев, но гости не дрогнули и постепенно сами стали угрожать воротам "Реала", благодаря активности Неймара. Лидер атак мадридцев также очень старался и в середине первого тайма вышел на ударную позицию, но не смог переиграть голкипера парижан Альфонсо Ареолу. После этого футболисты снова пошли вперед и на 33-й минуте добились успеха после удара Адриена Рабьо. Пропустив мяч. подопечные Зинедина Зидана бросились отыгрываться и за минуту до перерыва Тони Кросс заработал пенальти, который мощным ударом реализовал Криштиану Роналду, забивший свой 10-й гол в этом розыгрыше Лиги чемпионов - 1:1. Во втором тайме лидеры французского чемпионата имели большое преимущество, но реализовать его не смогли. Зато футболисты "Реала" в концовке дважды отлично сыграли на контратаках и сначала Роналду оформил свой голевой дубль, а затем Марсело установил окончательный результат - 3:1.

Португальский "Порту" принимал у себя дома английский "Ливерпуль" и пропустил два гола в середине первой половины игры. На 25-й минуте Садио Мане открыл счет, а через 4 минуты результат удвоил нынешний лидер ливерпульцев Мохамед Салах. После перерыва Мане отличился еще дважды, сделав хет-трик, а один гол в ворота хозяев поля забил Роберто Фирмино - 0:5 и команда Юргена Клоппа может спокойно готовиться к домашней встрече. Ответные поединки пройдут 6 марта в Париже и Ливерпуле.

В первый игровой день стадии 1/8 финала чемпионской Лиги лидер английской премьер-лиги "Манчестер Сити" практически обеспечил себе путевку в полуфинал, разгромив на выезде швейцарский "Базель" со счетом 4:0. Туринский "Ювентус" на своем поле на старте первого тайма выигрывал у лондонского "Тоттенхэма" 2:0, но не удержал преимущество, завершив встречу вничью 2:2. Повторные встречи в этих парах состоятся 7 марта.

Остальные игры первого раунда плей-офф чемпионской Лиги пройдут на следующей неделе: 20 февраля - "Челси" (Лондон, Англия) - "Барселона" (Испания), "Бавария" (Мюнхен, Германия) - "Бешикташ" (Стамбул, Турция); 21 февраля - "Севилья" (Испания) - "Манчестер Сити" (Англия), "Шахтер" (Донецк. Украина) - "Рома" (Италия).

Во втором по рангу континентальном турнире - Лиге Европы первый матч 1/16 финала состоятся 13 февраля в Белграде, где сербская "Црвена Звезда" разошлась миром - 0:0 с московским ЦСКА, который тренирует белорусский специалист Виктор Гончаренко. Остальные встречи пройдут сегодня вечером. Киевское "Динамо" под началом белорусского наставника Александра Хацкевича сыграет в Афинах против греческого клуба АЕК. Казахстанская "Астана", в составе которой играют белорусы Игорь Шитов и Иван Маевский, примет у себя дома португальский "Спортинг".-0-