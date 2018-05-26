Мадридский "Реал" третий раз подряд стал победителем Лиги чемпионов

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты мадридского "Реала" третий раз подряд стали победителями Лиги чемпионов. В финале, проходившем в Киеве, команда Зинедина Зидана победила английский "Ливерпуль" со счетом 3:1.

Игра на "Олимпийском" стадионе украинской столицы прошла в равной борьбе. К сожалению поклонников "Ливерпуля" уже после получаса матча капитан "Реала" Серхио Рамос вывел из строя лидера атак английского клуба Мохамеда Салаха. После его замены мадридцы получили преимущество, но до перерыва не смогли реализовать его. Зато в самом начале второй половины встречи соперники обменялись забитыми мячами. На 51-й минуте игры Карим Бензема воспользовался грубейшей ошибкой вратаря английского клуба Лориса Кариуса и вывел "Реал" вперед, а через 4 минуты Мане восстановил равновесие. Оно продержалось недолго - не прошло и 10 минут, как вышедший на замену Гарет Бэйл великолепным ударом вновь вывел "Реал" вперед - 2:1. А еще через 20 минут Бэйл поставил окончательную точку в поединке, вновь после ошибки Кариуса.

Для "Реала" это третий подряд и 13-й в истории главный трофей европейского клубного футбола.-0-