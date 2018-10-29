Мадридский "Реал" уволил Хулена Лопетеги с поста главного тренера

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мадридский "Реал" объявил об увольнении Хулена Лопетеги с поста главного тренера команды. Об этом сообщает официальный сайт футбольного клуба. Временно исполнять обязанности главного тренера будет Сантьяго Солари, возглавляющий "Кастилью", молодёжную команду "Реала".

Клуб поблагодарил Лопетеги и его тренерский штаб за работу и пожелал им удачи в дальнейшем. Тренер попрощался с игроками.

Руководство считает, что результаты команды в данный момент несоизмеримы с уровнем игроков, восемь из которых номинированы на "Золотой мяч".

52-летний Лопетеги заключил контракт с мадридским клубом в июне. Перед этим он тренировал сборную Испании, которую оставил со скандалом: глава Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес отстранил Лопетеги от работы перед ЧМ-2018, потому что он тайно от федерации вел переговоры с "Реалом".

Под руководством Лопетеги "Реал" сыграл 14 официальных матчей: 6 из них закончились победами, 2 сыграны вничью и в 6 матчах клуб потерпел поражения.

28 октября "Реал" с разгромным счетом уступил "Барселоне" (1:5) в первом классико сезона. Именно это поражение команды и стало поводом для увольнения Лопетеги.-0-