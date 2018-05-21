Махачкалинский "Анжи" под началом белоруса Вадима Скрипченко покинул российскую премьер-лигу

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты махачкалинского "Анжи", которых тренирует белорусский специалист Вадим Скрипченко, не сумели сохранить место в российской премьер-лиге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом стыковом матче за право играть в высшем дивизионе российского чемпионата "Анжи" крупно проиграли в Красноярске местному "Енисею" - 0:3. По ходу домашней встречи махачкалинцы проигрывали 0:2, но в концовке сумели вырвать волевую викторию со счетом 4:3. Однако этого не хватило для общего успеха, и в премьер-лиге в следующем сезоне дебютирует "Енисей".

Пермский "Амкар", в составе которого играет белорусский полузащитник Сергей Баланович, сохранил прописку в элитном дивизионе, дважды победив футболистов "Тамбова" - 2:0 (в гостях) и 1:0 (дома).

Напрямую в премьер-лигу вышли "Оренбург" и самарские "Крылья Советов". Весомый вклад в успех "крылышек" внес опытный белорусский форвард Сергей Корниленко, ставший лучшим бомбардиром команды с 15 голами.

Российскую премьер-лигу, кроме "Анжи", покинули "СКА-Хабаровск" и "Тосно", за который выступал белорусский полузащитник Александр Карницкий.

Весь пьедестал чемпионата России заняли московские команды: обладателем золота после 14-летнего перерыва стал "Локомотив", серебро под руководством белоруса Виктора Гончаренко завоевали футболисты ЦСКА, бронза у "Спартака".-0-