Македонский "Вардар" второй раз подряд стал чемпионом SEHA-лиги

15 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты македонского "Вардара" в решающем матче "Финала четырех" SEHA-лиги обыграли хорватский "Загреб" и стали победителями турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Нынешний "Финал четырех" 13-15 апреля принимал македонский Скопье. В первом полуфинале "Вардар" уверенно одолел Брестский гандбольный клуб им. Мешкова (33:24), в параллельной встрече хорватский "Загреб" вырвал победу у словенского "Целе" (29:28). Победители этих поединков встретились в главном финале.

Игроки "Вардара" на правах хозяев площадки с первых минут захватили лидерство. К середине первого тайма их преимущество над соперниками составило плюс четыре мяча. Большего отставания гандболисты "Загреба" не допустили. Постепенно они сокращали разрыв и к перерыву довели его до минимума - 14:13 в пользу "Вардара".

Во второй половине встречи темп игры возрос. Практически сразу хорватская дружина сравняла счет и соперники стали играть мяч в мяч. Такое положение вещей сохранялось до середины тайма, когда "Вардар" предпринял попытку оторваться. Меньше чем за десять минут хозяевам удалось сделать задел в пять мячей. "Загребу" уже не хватило времени отыграться. "Вардар" одержал победу со счетом 26:24.

Представители Македонии завоевали титул чемпионов SEHA-лиги второй год подряд. Всего же команда четырежды выигрывала этот турнир, в том числе в прошлом году "Вардар" победил в "Финале четырех" в Бресте.

В матче за бронзу встречались Брестский гандбольный клуб им. Мешкова и словенский "Целе". К сожалению, "мешковцы" проиграли в поединке со счетом 28:31 и остались вне пьедестала. Для БГК этот "Финал четырех" был шестым по счету. Годом ранее брестчане завоевали бронзу SEHA-лиги, до этого дважды становились вице-чемпионами турнира.-0-