Макей: Европейские игры - очень важная и почетная миссия для Беларуси

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проведение II Европейских игр - очень важная и почетная миссия для Беларуси. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, сообщает БЕЛТА.

"Вторые Европейские игры - очень важная, ответственная и почетная миссия. Мы сделаем все, чтобы гости, посетившие Беларусь, уехали с соответствующими впечатлениями", - сказал Владимир Макей.

Министр подчеркнул, что спорт - позитив для дипломатии. Он напомнил о невероятных победах Дарьи Домрачевой на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Ее выступления заставили многих говорить о Беларуси. -0-