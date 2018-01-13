Максим Мирный и Филип Освальд проиграли в финале теннисного турнира в Окленде

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Максим Мирный и австрийский теннисист Филип Освальд не смогли выиграть турнир в новозеландском Окленде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в финальном матче Мирный и Освальд проиграли австрийско-хорватскому тандему Оливер Марах / Мате Павич - 4:6, 7:5, 7:10.

В Мельбурне белоруска Вера Лапко (135) проиграла во втором круге квалификации открытого чемпионата Австралии швейцарке Штефани Фегеле (144) - 3:6, 5:7 и не смогла пробиться в основную сетку первого в сезоне турнира серии "Большого шлема". Беларусь в женском одиночном разряде Australian Open-2018 представят Александра Саснович (53) и Арина Соболенко (69).-0-