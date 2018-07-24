Максим Мирный и Филипп Освальд проиграли на теннисном турнире в Гамбурге

Максим Мирный и Филипп Освальд. Фото из архива

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Максим Мирный и австриец Филипп Освальд завершили выступление на турнире в немецком Гамбурге (призовой фонд - 1,6 млн евро), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в матче 1/8 финала парного разряда Мирный и Освальд встречались с австралийско-голландским тандемом Маркус Даниэлл / Уэсли Коольхоф и проиграли - 7:6 (7:4), 4:6, 5:10.

Теперь в четвертьфинале Даниэлл и Коольхоф встретятся с испанско-пакистанской парой Давид Марреро / Айсам-уль-Хак Куреши.

На женских соревнованиях в Москве белоруска Александра Саснович (41-й номер мирового рейтинга) вышла в 1/8 финала одиночного разряда, где сыграет с россиянкой Евгенией Родиной (84).

Александра Саснович победно стартовала на теннисном турнире в Москве В поединке 1/16 финала Саснович, занимающая 41-е место в мировом рейтинге, встречалась со шведкой Йоханной Ларссон, у которой 77-я позиция, и победила в двух сетах - 6:1, 6:3.

Турниры в Гамбурге и Москве завершатся 29 июля.-0-