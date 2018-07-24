Максим Мирный и Филипп Освальд проиграли на теннисном турнире в Гамбурге

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Максим Мирный и австриец Филипп Освальд завершили выступление на турнире в немецком Гамбурге (призовой фонд - 1,6 млн евро), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в матче 1/8 финала парного разряда Мирный и Освальд встречались с австралийско-голландским тандемом Маркус Даниэлл / Уэсли Коольхоф и проиграли - 7:6 (7:4), 4:6, 5:10.
Теперь в четвертьфинале Даниэлл и Коольхоф встретятся с испанско-пакистанской парой Давид Марреро / Айсам-уль-Хак Куреши.
На женских соревнованиях в Москве белоруска Александра Саснович (41-й номер мирового рейтинга) вышла в 1/8 финала одиночного разряда, где сыграет с россиянкой Евгенией Родиной (84).
Турниры в Гамбурге и Москве завершатся 29 июля.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3226 BYN
|2.316 BYN
|2.326 BYN
|USD
|1.9879 BYN
|1.983 BYN
|1.989 BYN
|RUB
|3.1589 BYN
|3.155 BYN
|3.16 BYN