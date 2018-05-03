Максим Мирный и Филипп Освальд проиграли в четвертьфинале теннисного турнира в Мюнхене

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Максим Мирный и австриец Филипп Освальд проиграли в 1/4 финала теннисного турнира в немецком Мюнхене с призовым фондом более 400 тыс. евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В восьмерке сильнейших белорусско-австрийский дуэт не сумел одолеть Тима Пютца/Яна-Леннарда Штруффа из Германии - 5:7, 5:7. В ходе второго сета Мирный и Освальд имели небольшое преимущество, но при счете 5:5 уступили на своей подаче. В решающем гейме они пытались отыграть три матчбола на подаче соперников, но уступили борьбу у сетки и завершили выступление на турнире.
Ранее в первом матче парного разряда Мирный и Освальд встречались с другим немецким дуэтом Даниэль Мазур/Рудольф Моллекер и победили - 3:6, 7:5, 10:6. Этот результат и позволил выйти теннисистам в 1/4 финала.-0-
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