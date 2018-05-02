Максим Мирный и Филипп Освальд вышли в 1/4 финала теннисного турнира в Мюнхене

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Максим Мирный и австриец Филипп Освальд успешно стартовали на турнире в немецком Мюнхене, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в первом матче парного разряда Мирный и Освальд встречались с немецким дуэтом Даниэль Мазур / Рудольф Моллекер и, победив 3:6, 7:5, 10:6, вышли в четвертьфинал.

На женском турнире в подмосковных Химках белорусская теннисистка Вера Лапко (111-й номер рейтинга WTA) вышла в 1/4 финала одиночного разряда, победив россиянку Ольгу Дорошину (312) в двух сетах - 7:5, 6:1.

В парном разряде турнира в Праге белоруска Лидия Морозова и румынская теннисистка Михаэла Бузарнеску во втором раунде сыграют с американско-мексиканским тандемом Дезайр Кравчик / Джулиана Олмос.-0-