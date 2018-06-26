Максим Мирный и Филипп Освальд вышли в 1/4 финала турнира в Анталии

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Максим Мирный и австрийский теннисист Филипп Освальд стали четвертьфиналистами турнира в турецкой Анталии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче первого раунда парного разряда Мирный и Освальд победили аргентинско-мексиканский дуэт Федерико Дельбонис / Мигель Анхель Рейес-Варела - 7:6 (7:2), 7:5.

Еще один белорус Андрей Василевский и хорват Антонио Санчес в стартовой игре встречаются с интернациональным тандемом Гвидо Пелья (Аргентина) / Раду Албот (Молдова).

На женском турнире в британском Саутси белоруска Вера Лапко (84-й номер рейтинга WTA) в первом раунде одиночного разряда победила швейцарскую теннисистку Штефани Фегеле (95) - 6:4, 6:4. В четвертьфинале Вера Лапко сыграет с бельгийкой Кирстен Флипкенс (51).-0-