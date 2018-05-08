Максим Мирный и Кевин Андерсон проиграли на теннисном турнире в Мадриде

Максим Мирный. Фото из архива

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Максим Мирный и южноафриканец Кевин Андерсон завершили выступление на турнире категории "Премьер" в Мадриде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом матче мужского парного разряда Мирный и Андерсон проиграли австрийско-хорватскому тандему Александр Пейя / Никола Мектич - 4:6, 6:3, 4:10.

Позже в 1/16 финала женского одиночного разряда белоруска Александра Саснович (58-й номер мирового рейтинга) встретится с эстонкой Анетт Контавейт (29).-0-