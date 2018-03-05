Максим Мирный является одним из кандидатов на пост капитана мужской сборной Беларуси по теннису

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский совет Белорусской теннисной федерации назвал имена кандидатов на посты капитанов мужской и женской сборных Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе БТФ.

Серди возможных капитанов мужской команды - известный белорусский теннисист Максим Мирный, который еще продолжает выступать на профессиональных турнирах. Тренерский совет также предложил кандидатуры экс-капитанов сборной в Кубке Дэвиса Александра Швеца и Владимира Волчкова, старшего тренера мужской национальной команды Дениса Смолекова.

Капитаном женской сборной в розыгрыше Кубка Федерации могут стать Татьяна Пучек, которая ранее уже занимала этот пост, а также нынешний тренер Виктории Азаренко Вячеслав Конников. Всем кандидатам будут направлены информационные письма с целью выявления готовности к возможности осуществления функций капитана команды. Кандидатуры капитанов, предложенные главным тренерским советом, будут переданы бюро правления БТФ для вынесения окончательного решения.

Женской сборной в апреле предстоит сыграть в Минске с теннисистками Словакии в борьбе за право остаться в элитном дивизионе Кубка Федерации. Мужская дружина в сентябре будет отстаивать право сохранить место в группе I Евро-Африканской зоны розыгрыша Кубка Дэвиса.

На старте нынешнего сезона белоруски под началом капитана Эдуарда Дуброва дома уступили в матче 1/4 финала Кубка Федерации команде Германии (2:3), а мужская команда во главе с Владимиром Волчковым проиграла в гостях теннисистам Австрии (0:5) в стартовом матче Кубка Дэвиса.-0-