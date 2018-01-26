26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Максим Мирный не планирует завершать карьеру, рассказал корреспонденту БЕЛТА тренер и отец игрока Николай Мирный.

Мужская национальная команда, завершающая подготовку к матчу в Кубке Дэвиса Австрия-Беларусь, провела открытую тренировку для журналистов в центре "Теннис в Солнечном". Представителей СМИ интересовало отсутствие на сборах Максима Мирного, который, как отметили в тренерском штабе, получил возможность сделать паузу после выступления на Открытом чемпионате Австралии. Николай Мирный в разговоре с корреспондентом БЕЛТА рассказал о планах своего сына. "После выступления в Мельбурне Максиму необходимо подлечить некоторые мелкие травмы. На мой взгляд, капитан команды Владимир Волчков поступил правильно, вызвав на этот сбор молодежь. Ребятам надо давать шанс играть на столь высоком уровне. В свое время и Сергей Тетерин не опасался заявлять совсем юных Максима Мирного и Владимира Волчкова на серьезные матчи. Сборной нужны сильные игроки, поэтому для ребят это хороший шанс", - отметил тренер.

Он также прокомментировал появившуюся в прессе новость, что этот сезон для Максима может стать заключительным. "На Олимпиаду 2008 года Мирный поехал на уколах, отыграл в Пекине. Затем еще долго не могли найти причину болей, многие врачи и в Беларуси, и за рубежом были бессильны. Даже подумывали о завершении карьеры уже в 2008-м. Благо один мануальный терапевт из Бразилии, который работает в профессиональном туре, смог поставить на ноги Максима. Восстановившись от травмы, он победил на Олимпиаде в Лондоне, выиграл несколько крупных турниров. Мы прекрасно понимаем, что Максу уже 40 лет, но речь о завершении карьеры пока не идет. Он будет играть для своей семьи и болельщиков", - рассказал Николай Мирный.

Мужская команда Беларуси 2-3 февраля сыграет в матче первого круга в I Евро-Африканской группе Кубка Дэвиса с Австрией. Встреча пройдет в Санкт-Пельтене. В предварительной заявке белорусов Илья Ивашко, Дмитрий Жирмонт, Ярослав Шило, Сергей Бетов и Андрей Василевский. Команды Австрии и Беларуси встречались в этом турнире в 2017 году. В Минске победу со счетом 3:1 одержали подопечные Владимира Волчкова.-0-