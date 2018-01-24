Максим Мирный не сыграет против австрийцев в матче Кубка Дэвиса

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многолетний лидер белорусской теннисной сборной Максим Мирный пропустит гостевой матч первого круга Кубка Дэвиса с командой Австрии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусской теннисной федерации.

Капитан сборной Беларуси Владимир Волчков рассчитывает на Илью Ивашко (одиночный рейтинг - 211; парный рейтинг - 597), Дмитрия Жирмонта (378; 714), Ярослава Шило (396; 255), Сергея Бетова (1079; 355) и Андрея Василевского (парный рейтинг - 59).

В заявку сборной Австрии ее капитан Штефан Коубек включил Геральда Мельцера (102; 471), Себастьяна Офнера (144; 1068), Денниса Новака (226; 775), Оливера Мараха (парный рейтинг - 17) и Филиппа Освальда (парный рейтинг - 44), который является партнером Максима Мирного в парных турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Матч 1-го круга группы I Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса Австрия - Беларусь пройдет 2-3 февраля в Санкт-Пелтене.-0-