"Манчестер Юнайтед" назван самым дорогим клубом мира

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед", по версии Forbes, стал самым дорогим клубом мира. Об этом сообщает ТАСС.

Клуб получает это звание второй год подряд. После него в рейтинге расположился мадридский" Реал", на третьем месте — каталонская "Барселона". В первую двадцатку дорогих клубов вошли восемь английских клубов, пять команд из Италии, по три — из Германии и Испании, один — из Франции.