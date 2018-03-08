"Манчестер Сити" и "Ювентус" стали четвертьфиналистами футбольной Лиги чемпионов

Во время матча "Тоттенхем" - "Ювентус". Фото из соцсетей

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередными участниками четвертьфинала Лиги чемпионов стали английский "Манчестер Сити" и итальянский "Ювентус", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лидер английской премьер-лиги "Манчестер Сити" решил проблему выхода в восьмерку лучших клубов еще 13 февраля, разгромив в гостях швейцарский "Базель" 4:0. На своем стадионе команда Хосепа Гвардиолы уступила 1:2, но вышла в 1/4 финала.

Лондонский "Тоттенхэм" принимал на поле "Уэмбли" финалиста прошлого розыгрыша итальянский "Ювентус" и выигрывал 1:0. Однако затем гости сумели не только отыграться, но и вырвать победу - 2:1. Первая встреча в Турине завершилась вничью - 2:2, и дальше идет "Ювентус".

Ранее в четвертьфинал прошли действующий победитель ЛЧ мадридский "Реал" и английский "Ливерпуль".

Футболисты "Ливерпуля" и "Реала" первыми вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов Мадридские футболисты после домашней виктории над "Пари Сен-Жерменом" 3:1 в столице Франции сыграли строго по счету. Отдав инициативу парижанам, гости нашли свои шансы в контратаках.

Остальные поединки за путевки в 1/4 финала главного континентального турнира состоятся на следующей неделе:

13 марта

"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Севилья" (Испания; первый матч - 0:0);

"Рома" (Италия) - "Шахтер" (Украина; 1:2);

14 марта

"Барселона" (Испания) - "Челси" (Англия; 1:1);

"Бешикташ" (Турция) - "Бавария" (Германия; 0:5).-0-