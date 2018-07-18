18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Диего Марадона поблагодарил за прием в Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Instagram футбольной знаменитости.

"Питание как дома. Спасибо, Беларусь, за этот прием. Не думаю, что заслуживаю этого, но я приложу все усилия для брестского "Динамо", - написал Диего Марадона.

Публикация от Diego Maradona Oficial (@maradona) 17 Июл 2018 в 2:37 PDT

Легендарный аргентинский футболист прилетел в Брест 16 июля, где дал свою первую в Беларуси пресс-конференцию и посетил матч чемпионата Беларуси, в котором брестское "Динамо" уступило солигорскому "Шахтеру" - 1:3.

Некоторое время Диего Марадона намерен провести в Аргентине с родными, однако уже известно, что следующая его встреча с клубом состоится 2 августа в Афинах - Марадона посетит ответный матч 2-го раунда Лиги Европы с участием брестского "Динамо" и "Атромитоса".

Как сообщалось, Диего Марадона в мае этого года подписал трехлетний контракт с футбольным клубом "Динамо-Брест" и вступил в должность председателя правления клуба. Он будет заниматься вопросами стратегического развития команды, взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию брестчан.-0-