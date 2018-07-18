Марадона посетит матч Лиги Европы с участием брестского "Динамо" в Афинах

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Диего Марадона посетит ответный матч 2-го раунда Лиги Европы с участием брестского "Динамо" и "Атромитоса", который состоится 2 августа в Афинах. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусской команды.

Накануне отъезда в Аргентину, куда председатель правления "Динамо-Брест" отправился к родным, он встретился с футболистами команды. Лучший футболист ХХ века по версии ФИФА выступил с небольшой речью и дал несколько советов игрокам.

В ходе визита в Брест Марадона также посетил матч чемпионата Беларуси, в котором "Динамо" уступило в родных стенах солигорскому "Шахтеру" - 1:3.

Брестское "Динамо" уступило "Шахтеру" в матче чемпионата Беларуси В первом тайме хозяева провели много атак, главным конструктором которых был Артем Милевский. Он несколько раз выводил на ударную позицию Джоэля Фамейе, но тот не смог переиграть голкипера Андрея Климовича.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Диего Марадона посетил матч "Динамо" (Брест) - "Шахтер" Легендарный аргентинский футболист в мае этого года подписал трехлетний контракт с футбольным клубом "Динамо-Брест" и вступил в должность председателя правления клуба.

Первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы между брестским "Динамо" и греческим "Атромитосом" состоится 26 июля на поле белорусской команды.-0-