Марадона посетит матч Лиги Европы с участием брестского "Динамо" в Афинах

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Диего Марадона посетит ответный матч 2-го раунда Лиги Европы с участием брестского "Динамо" и "Атромитоса", который состоится 2 августа в Афинах. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусской команды.
Накануне отъезда в Аргентину, куда председатель правления "Динамо-Брест" отправился к родным, он встретился с футболистами команды. Лучший футболист ХХ века по версии ФИФА выступил с небольшой речью и дал несколько советов игрокам.
В ходе визита в Брест Марадона также посетил матч чемпионата Беларуси, в котором "Динамо" уступило в родных стенах солигорскому "Шахтеру" - 1:3.
Первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы между брестским "Динамо" и греческим "Атромитосом" состоится 26 июля на поле белорусской команды.-0-
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