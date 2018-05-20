Марадона поздравил футболистов брестского "Динамо" с победой в Кубке Беларуси

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона в видеопослании в соцсетях поздравил футболистов брестского "Динамо" с победой в Кубке Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе клуба.
"Поздравляю моих парней из "Динамо-Брест" с завоеванием Кубка страны", - отметил лучший футболист XX века.
Как сообщалось, аргентинец подписал трехлетний контракт с футбольным клубом "Динамо-Брест" и вступил в должность председателя правления клуба. Диего Марадона будет заниматься вопросами стратегического развития команды, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию брестчан.
Марадона приступит к своим полномочиям после окончания чемпионата мира в России.
Брестское "Динамо" 19 мая в третий раз в своей истории победило в Кубке Беларуси, переиграв борисовский БАТЭ со счетом 3:2. Ранее брестчане завоевывали почетный трофей в 2007 и 2017 годах.-0-
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