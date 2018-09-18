18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мария Шарапова из-за травмы досрочно завершила теннисный сезон. Такую информацию опубликовал официальный сайт Всемирной женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Россиянка приняла решение не выступать на турнирах в Пекине, Тяньцзине и московском Кубке Кремля.

"Хотелось защитить титул победительницы турнира в Тяньцзине, но мне необходимо время на восстановление после травмы", - отметила Мария Шарапова.

Бывшая первая ракетка мира планирует начать новый теннисный сезон на турнире в китайском Шэньчжэне.-0-