18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мария Шарапова из-за травмы досрочно завершила теннисный сезон. Такую информацию опубликовал официальный сайт Всемирной женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Россиянка приняла решение не выступать на турнирах в Пекине, Тяньцзине и московском Кубке Кремля.
"Хотелось защитить титул победительницы турнира в Тяньцзине, но мне необходимо время на восстановление после травмы", - отметила Мария Шарапова.
Бывшая первая ракетка мира планирует начать новый теннисный сезон на турнире в китайском Шэньчжэне.-0-
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