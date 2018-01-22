Марина Слуцкая победила в турнире по дзюдо категории "Гран-при" в Тунисе

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Марина Слуцкая победила в международном турнире по дзюдо категории "Гран-при" в Тунисе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финале престижного турнира в весовой категории свыше 78 кг белоруска встретилась с Беатриз Соузой из Бразилии. Опытная южноамериканка активнее действовала в начале поединка, однако пропустила две атаки от белоруски, которая получила оценку "иппон" за удушающий прием.

Бронзовыми призерами в этой категории стали украинка Галина Тарасова и представительница Туниса Ниэль Шейх Руху.

Прошлый сезон стал самым успешным для Марины Слуцкой, которая после нескольких призовых мест в серии престижных турниров она завоевала золотую медаль на континентальном форуме в Варшаве.

Белоруска, которая представляет спорткомитет Вооруженных Сил Беларуси, в начале 2018 года вернулась к активным выступлениям после серьезной травмы, полученной в июле 2017-го на соревнованиях в Минске, и сейчас ведет активную подготовку к турниру "Большого шлема" 10-11 февраля в Париже и чемпионату Европы, который с 26 по 28 апреля пройдет в Тель-Авиве.-0-