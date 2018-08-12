12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Марина Слуцкая завоевала серебряную награду на Гран-при по дзюдо в Будапеште, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В весовой категории свыше 78 кг один из лидеров нашей команды уверенно дошла до финала. Вначале соревнований Марина Слуцкая одолела Ксению Чибисову из России и украинку Елизавету Каланину. В полуфинале белоруска была сильнее китаянки Чжань Янань, получив уже на третьей минуте поединка оценку "иппон" - чистая победа.

В финале Марина Слуцкая уступила именитой Идалис Ортис из Кубы.

Дзюдо входит в программу II Европейских игр, которые с 21 по 30 июня пройдут в Минске. В ходе турнира на Играх будет разыграно 15 комплектов наград.-0-