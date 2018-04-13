"Марсель" сыграет с "Зальцбургом", "Арсенал" встретится с "Атлетико" в 1/2 финала футбольной Лиги Европы

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка полуфинальных пар футбольной Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Футболисты французского "Марселя" сыграют с австрийским "Зальцбургом", английский "Арсенал" будет соперничать с испанским "Атлетико". Первые полуфинальные матчи состоятся 26 апреля в Марселе и Лондоне, ответные - 3 мая в Зальцбурге и Мадриде. Решающий поединок за трофей Лиги Европы пройдет 16 мая во французском Лионе.
Позже в Ньоне состоится жеребьевка полуфиналов главного континентального турнира - Лиги чемпионов.-0-
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